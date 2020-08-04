Malatya Pütürge'de art arda deprem
Malatya’nın Pütürge ilçesi bu kez 4.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Pütürge’de 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı meydana geldi.
Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30’da 4.4 ile kendini gösterdi. Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.
Bu arada, saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00’a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.
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