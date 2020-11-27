Malatya ve çevresinde deprem
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezini Malatya'nın Pötürge ilçesi olarak gösterirken, Kandilli Rasathanesi Battalgazi İlçesi Uluköy olarak belirledi. Malatya Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok" denildi.
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'da saat 11:27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olarak gösterilen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, depremle ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" açıklamasını yaptı.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü ise Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.
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