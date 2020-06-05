Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

05 Haziran 2020 Cuma, 21:14

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da 5,3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan AFAD, depremin 5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor'' dedi.



