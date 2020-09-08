Malatya'da deprem

08 Eylül 2020 Salı, 14:00

AFAD ise Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli deprem için, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" dedi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Bir hasar söz konusu değil şu ana kadar. Bu deprem çok hissedilmedi" dedi.



