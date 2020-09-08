Malatya'da deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'da 2 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre ise Malatya'da 4.6 büyüklüğünde olduğu bilgisini paylaştı.
AFAD ise Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli deprem için, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" dedi.
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Bir hasar söz konusu değil şu ana kadar. Bu deprem çok hissedilmedi" dedi.
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