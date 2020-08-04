Malatya'da korkutan deprem
AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Malatya Pötürge'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi.
AFAD'ın verilerine göre saat 12:37'de Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak belirlerken merkez üssü olarak Malatya Pütürge işaret edildi, Kandilli'ye göre deprem yeryüzüne 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş: "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok."
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:
PROF.DR. NACİ GÖRÜR GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI
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