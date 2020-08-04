Malatya'da korkutan deprem

04 Ağustos 2020 Salı, 12:49

Malatya Pötürge'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 12:37'de Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak belirlerken merkez üssü olarak Malatya Pütürge işaret edildi, Kandilli'ye göre deprem yeryüzüne 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş: "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:





PROF.DR. NACİ GÖRÜR GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI