Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesildi

20 Nisan 2021 Salı, 10:59

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 61 kişiye 54 bin 900, maske takmayan 10 kişiye ise 9 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 1966 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 12 iş yeri ile 3 araca işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise evine gönderildi.