Malatya’daki 5.7 büyüklüğündeki deprem daha büyüğünü tetikleyebilir

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Malatya’nın Pötürge ilçesinde saat 12.37’de Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak verdi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı açıklandı.

Bölgeyle ilgili günler öncesinden yaptığı tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’daki deprem sonrası kırılmanın Çelikhan-Erkenek sınırına dayandığını söyledi. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Ziyadin Çakır ise “Daha büyük bir depremin tetiklenmesine neden olabilir” dedi.

‘BÖLGEDE SIKINTI ARTTI’

Daha önce yaptığı uyarılarda bölgede yeni deprem olacağını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası kırılmanın Çelikhan-Erkenek sınırına dayandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür şu uyarıyı yaptı: “Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri kuzeydoğudan güneybatıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi ÇelikhanErkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz.”

HAREKET SÜRECEK

Habertürk Tv’de açıklamalar yapan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Ziyadin Çakır, “Şu andaki ilk verilere göre bu ana fay üzerinde olmuş gözüküyor. Bölgede hareketlilik devam edecektir. Bu büyüklükte deprem yine meydana gelebilir. Ana fay üzerindeyse, daha büyük bir depremin tetiklenmesine neden olabilir” derken Kocaeli Üniversitesi Deprem Uzmanı Prof. Şerif Barış da “Malatya’da olan deprem Doğu Anadolu Fayı üzerindeki deprem. Bu tür depremlerden sonra çok büyük deprem beklemiyoruz” dedi.

24 Ocak’ta, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde, 41 yurttaş hayatını kaybetmişti. Pütürge’de 4 Haziran gecesi yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde de 20 ev ağır hasar görmüştü.