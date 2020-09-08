Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 18:17
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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