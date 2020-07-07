Malatyaspor geçmiş sezonları arıyor

07 Temmuz 2020 Salı, 13:40

Süper Lig’de üçüncü dönemini geçiren Yeni Malatyaspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta geride kalan sezonları mumla arar oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Yeni Malatyaspor bu sezon sergilediği performansla Süper Lig kariyerinin en başarısız yılını yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamladığı Süper Lig’in ikinci devresinde tam bir çöküş yaşayan Malatya ekibi, lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı.



YALNIZCA 5 PUAN GELDİ



Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman döneminde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 5 puan eklenebildi. Topladığı 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı sayılara da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 11 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki tek galibiyetini ise 2-1’lik skorla Göztepe karşısında elde etti.

Önümüzdeki haftalarda final niteliğinde 4 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman’ın öğrencileri, sırasıyla Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.



