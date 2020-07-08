Malatyaspor, Sivasspor'un umudunu bitirdi!
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a yenildi!
Demir Grup Sivasspor: 0 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 75 Skuletic), Fatih Aksoy (Dk. 46 Kone), Cofie (Dk. 83 Djerler), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Fernando), Yatabare (Dk. 83 Yasin Öztekin)
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Dk. 90 Kjartansson), Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım (Dk. 90 Fofana), Donald (Dk. 63 Walter), Gökhan Töre (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Hafez, Umut Bulut
Gol: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe, Dk. 85 Farnolle, Dk. 90+9 Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.
67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.
82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.
Mücadele BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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