Malatyaspor'dan "Büyük" galibiyet
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Dk.56 Ndong), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Dk.88 Awuku), Adem (Dk.88 Osman), Tetteh (Dk.77 Kubilay)
GAZİANTEP FK: Günay - Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk.74 Borven), Mendyl (Dk.74 Halil) Recep, Sagal (Dk.85 Mirza), Figueiredo (Dk.58 Kenan)
GOLLER: Dk. 44 Adem, Dk. 67 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Wallace (Yeni Malatyaspor) Mendyl, Recep, Djılobodjı (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
7'nci dakikada Sagal uzaktan kaleye sert vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.
21'inci dakikada Figueiredo ceza sahası dışından kaleye vurdu, Sadık'a çarpan top kornere gitti.
22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sagal ortayı yaptı, ceza sahası içinde Djilobodjji kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.
33'üncü dakikada Aabid ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan az farkla dışarıya gitti.
44'üncü dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.
46'ncı dakikada Recep uzaktan sert vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.
52'nci dakikada sol kanatta Tetteh'in ortasında topa dokunan Mallan'ın şutunu kaleci kurtardı.
54'üncü dakikada Sagal ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Abdulsamed topu kurtardı.
67'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine girdikten sonra savunma oyuncularını ve kaleciyi geçen Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
90+7'nci dakikada ceza sahası içerisinde seken topa gelişine vuran Jefferson'un şutu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İlgili Haberler
- Medipol Başakşehir Kayserispor'a da yenildi
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı