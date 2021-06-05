Maldivler görüntüsü için çevre katliamı
Bodrum Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir otelin ‘Maldivler görüntüsü’ verebilmek için kıyı kesimine borik asit dökmesiyle ilgili iddiaların yer aldığı haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.
Eti Maden etiketi ile çuvallar dolusu borik asit TIR’larla taşınmış, daha sonra vinç yardımıyla indirilerek kıyıya serilmişti.
Bodrum’un Yalıkavak ve Gündoğan beldelerindeki oteller son yıllarda sahillere ‘Maldivler görüntüsü’ verebilmek için mermer tozu dökmeye başlamıştı. Bunun denizin dibindeki canlı yaşamını bitirdiği belirtilmişti.
BODRUM’DA İKK KEZ KULLANILIYOR
Bodrum’da borik asit kullanımının ilk defa görüldüğü kaydedildi. Beyaz toz halinde suda çözünebilen borik asit, özel tip cam, deterjan, tarım, alev geciktirici, nükleer enerji, ahşap koruma ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.
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