Mali krizi aşamadı: İhracat devi Termikel'in fabrikası satılıyor
Türkiye’nin en büyük sanayicileri arasında yer alan, 70 yıllık Termikel’in Ankara’daki fabrikası satışa çıktı. Bir dönem Avrupa’nın en büyük ankastre fırın ve ocak üretimine sahip olan ihracat devi, yaşadığı mali krizi aşamadı ve fabrikasını tahliye etmek zorunda kaldı.
Türk sanayisinin köklü şirketlerinden Termikel’in Ankara’daki dev fabrikası satışa çıktı.
Aralarında Avustralya, İngiltere, Şili'nin de olduğu Ortadoğu ülkelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat yaparak dünya markası olma yolunda ilerleyen şirketin fabrikası 102 milyon 2 bin liradan satılıyor. Sincan OSB'de bulunan fabrika, Garanti Bankası’nın satılıklar listesine bir ay önce girdi ve teklif toplanmaya başlandı.
BİR SÜREDİR FİNANSAL KRİZ YAŞIYORDU
Satışa konu olan fabrika, 2009 yılında kurulduğunda dönemin en büyük ve en modern tesislerinden biriydi. 60 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen 45 bin metrekarelik tesiste yıllık 1.5 milyon adet ankastre ve solo fırın üretiliyordu. Kredi borçlarını ödeyemeyen Termikel, bir süredir finansal kriz yaşıyordu.
1950 yılında "Termo" markalı düdüklü tencereyle üretime başlayan Termikel, ilk cam kapaklı köşeli fırın, ilk mini otomatik sıkıcılı çamaşır makinesi, ilk eksantrik kayışlı yayık gibi yeniliklere imza attı.
2012 yılında ocak ve fırın grubuna ek olarak davlumbaz üretimine başladı. Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracat hedefine katkıda bulunmak amacıyla davlumbaz üretimine geçtiklerini söylemiş, “Artık dışarıdan almayıp, kendi fabrikamızda yerli olarak üretim yapacağız” demişti.
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