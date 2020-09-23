Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi
Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa ve ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi.
Yüzlerce eylemci, Mali'deki Fransız askeri varlığı ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyan kabalalık Fransa karşıtı sloganlar da attı.
Çok sayıda eylemcinin Rusya bayrağı ve Rus yanlısı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıması dikkati çekti.
CUNTA HALKTAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ise Mali'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkedeki yabancı unsurlara destek çağrısında bulunmuştu.
Goita, halkın, "Mali ordusunun partnerleri" MINUSMA, Fransa'nın Barkhane operasyonu ve Takuba görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti.
Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında, Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri görev yapıyor.
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