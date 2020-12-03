TIR şoförü Malik Yılmaz iş bulamadı: Yoksulların ölmesinin temel sebebi virüs kadar bu düzendir

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:19

TIR Şoförü Malik Yılmaz’ı “Evde kal Türkiye ama nasıl kal. Beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür” sözleriyle tanıdık. Yılmaz, salgın koşullarında önlem alınmadan çalışmak zorunda kalmaya tepki gösterdiği videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınmıştı. İşsiz kalmıştı. Şimdi ise yöresel ürünler hazırlayarak satmaya başladı. Yaşamının, bu sözlerin yer aldığı videoyu yayımladıktan sonra daha da zorlaştığını anlatan Yılmaz, “Söylediklerimin hala arkasındayım yoksulların ölmesinin temel sebebi virüs kadar bu düzendir. Çünkü bize bir şey vaat etmiyor” dedi.

Birgün’den Mahir Bağış’ın haberine göre; Dokuz ay önce sosyal medyada gündem olduktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne iş başvurusu yaptığını söyleyen Yılmaz, güvenlik soruşturması duvarına çarptı. Bu süre içerisinde CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’dan destek gördüğünü belirten Yılmaz, “Güvenlik soruşturmam, devam eden bir mahkeme yüzünden olumsuz sonuçlandı. Şimdi belediyeye bir daha başvurdum, sonuç gelene kadar kimseye yük olmak istemiyorum” diye konuştu.

‘EV YAPIMI YÖRESEL ÜRÜNLER SATIYORUM’

Taşeron firmalara iş başvurusu yaptığını ama ümitsiz olduğu ifade eden Yılmaz, “Mecbur başvuruyorum çoğu olumsuz sonuçlanıyor. Zaten çoğu taşeron firması asgari ücret dahi vermiyor. Hatay gibi bir yerde o ücretlerle nasıl geçineceğim” dedi. Evli ve altı yaşında bir çocuğu olan Yılmaz şöyle konuştu: “Ailemi geçindirmek için çalışmak istiyorum. Artık bir şeyler yapmam gerekli. Bu yüzden anneme ait olan üzüm bağlarından yararlanarak ev yapımı yöresel ürünler yapmaya başladık. Bu ürünlerin satışını internetten, kendi sosyal medya hesabımdan yapıyorum. Belediyeye tekrar başvurduğum için güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. ”

İŞSİZLİK BÜYÜK BELA

Pekmez, nar ekşisi, kuru üzüm ve cevizli sucuk gibi yöresel ürünler yapan Yılmaz, “Ailesi olan insanlar için işsizlik kadar zor bir şey yok. Memleketin hali ortada, her geçen gün işsizlik belası yükseliyor. O yüzden kendi ayaklarımın üzerinde durmayı deniyorum” dedi. Bir hafta önce satışa başladığını anlatan Yılmaz, “Şu ana kadar çok iyi bir talep gördüm. Çok kârlı bir iş değil amaz evimi geçindirecek parayı kazanayım yeter” dedi.