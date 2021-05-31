Maliyet artışlarıyla baş edemeyen beyaz et üreticileri iflas kıskacında, bir yılda yüzde 20 küçüldü

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Yurttaşın kırmızı etten nispeten ucuz olduğu için tükettiği beyaz ette fiyatlar art arda gelen zamlarla kırmızı ete yaklaştı. Bir kilo dana kıyma fiyatı 60-65 TL arasında değişirken, bir kilo tavuk kanadının fiyatı 55 TL’ye kadar yükseldi. Vatandaş fiyatların sürekli artmasından yakınırken üreticiler de maliyetlerin sürekli arttığını ve sektörde ardı ardına iflas ve el değiştirmelerin yaşandığını dile getirdi.

Beyaz Et Sanayicileri Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, sektörde uzun yıllardır sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti. Sektörün en büyük firmalarının ya el değiştirdiğini ya da iflas ettiğini anlatan Kaplan şunları söyledi:

“Yıllık kişi başı tavuk üretimi 21-22 kilogramdı. Bu rakam 2020’de 19.5-20 kilograma kadar geriledi. Bu düşüş sektörü korkutuyor. Birçok firma şu an iflas etmemek için üretim kapasitelerini yüzde 25-30 oranında düşürdüler.”

Maliyet artışlarının sektörün en büyük sorunu olduğunu söyleyen Kaplan, ana kalem olan yemde dövizdeki artışların etkili olduğunu belirtti. Kaplan, şöyle devam etti:

MALİYETLE BAŞ EDEMEZ OLDUK

“Bizim maliyetlerimizin yüzde 75’ini yem oluşturuyor. Pandemi ile birlikte ihracatçı ülkelerin kendi stoklarını korumak için yem satmaması emtia fiyatlarını yüzde 80-120 arasında artırdı. Maliyetlerle baş edemez olduk. 2020 Ocak’ta 1.90 kuruşa aldığımız karton koliyi bugün 4.35 kuruşa alıyoruz. 1300 tl’ye aldığımız mısırı şu an 2550 TL’ye alıyoruz. Biz nasıl zam yapmayalım? Fiyatlar vatandaşın alım gücünü aşmaya başladı farkındayız ve bundan çok korkuyoruz, satışlarımız düşüyor” diye konuştu.

ALIM GÜCÜ ARTMIYOR

Et sektörünün yüzde 70’inin dışa bağımlı olduğunu söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise “Her şeye zam geliyor. Türkiye’de artmayan tek şey vatandaşın alım gücü” dedi. Bunun için temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini savunan Yalçındağ, şöyle konuştu:

“Bir kilo kıyma alan adam yüzde 8 KDV ödüyor. Eğer herkes elini taşın altına koyacaksa önce devlet koymalı. Esnafa destek vermek güzel fikir evet ama vatandaşa da destek vermek gerekiyor ki alışveriş yapsın. Esnaf böyle ayakta kalır.”

YAPRAK DÖKÜMÜ