Yem fiyatları yüzde 62.5 artınca, beyaz et de yüzde 50 zamlandı

12 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

5-6 ay önce torbası 80 liradan alınan yem, 130 liraya çıktı. Tavuk fiyatları son bir ay içinde yüzde 40-50 zamlandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 4 No’lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis üyeleri, artan yem fiyatları yüzünden sıkıntı yaşayan üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğini dile getirerek “şu an et bolluğu olsa da kısa süre sonra et bulmada sıkıntı yaşanacağı” konusunda uyarıyor.

Yükselen maliyetlerin sadece et üreticilerini değil, süt üreticilerini de zorladığını kaydeden meclis üyeleri, uygun maliyetli yem temin edilmesini talep etti.

ZAM SÜRÜYOR

MTSO 4 No’lu Meclis üyesi Seçkin Tatar, “Zamlar devam ediyor. Girdiğimiz bir yem ihalesi tamamlandığında zarar edecek hale geliyoruz. Tam hasat yapıldı, fiyatlar düşer diye bekliyorken tersine fiyatlar artıyor. 5-6 ay önce torbasını 80 liraya aldığımız yemin fiyatı 130 TL’ye ulaştı” dedi.

Tatar, şöyle devam etti: “Girdi maliyetleri yükselmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi fiyatları değiştirmiyor. Zarar edip çaresiz kalan süt üreticileri, 12 yılın ardından tekrar yoğun şekilde ineklerini kesmeye başladı. Üreticiye mutlaka ucuz yem ve destek sağlanmalı.”