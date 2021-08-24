Maltepe'de 5 katlı binanın 4. katı alev alev yandı
Maltepe'de 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Maltepe, Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler binayı boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Yan dairede kalan dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Yangını gören bir kişi ise, "Biz saat 04.00 sıralarında geldiğimizde yangın vardı. Baya yanıyordu. Sonra hemen itfaiyeyi aradık 5-10 dakika içerisinde itfaiye geldi. Üstte bir bayanla ağabey vardı, onlar çok korkmuştu, Hatta ağabey ağlamaya başladı. Kendisini atacak diye de korktum. Biz geldiğimizde apartman boşaltılmıştı, çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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