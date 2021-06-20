Maltepe’de kadın dayanışması: Sözleşmeden vazgeçmiyoruz!

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

20 Mart gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını geri çektirmeyi amaçlayan kadınlar, İstanbul Maltepe’deki büyük kadın mitinginde bir araya geldi. Mitinge CHP, DEVA Partisi, HDP, Kadın Meclisleri, EŞİK, DİSK’li kadınlar, KESK Kadın Dayanışma Meclisi, Emek Partili kadınlar, TİP’li kadınlar, Kadın Dayanışma Ağı, İlerici Kadınlar Meclisi, Nar Kadın Dayanışması gibi çok sayıda siyasi parti ve kadın örgütü destek verdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mitinge katıldı.

Kadınlar hep bir ağızdan, “Sözleşmenin iptali yok hükmündedir” “İstanbul Sözleşmesi Bizim Vazgeçmiyoruz” sloganları attı. Mitingde geçen günlerde HDP İzmir İl Binası’na yapılan saldırı sonucu öldürülen Deniz Poyraz’ın da pankartları taşındı. Sanatçılar Kalben ve Pınar Aydınlar’ın sahne almasının ardından ortak basın açıklamasına geçildi.

Erkek şiddetinden kendisi sağ kurtulan ancak ablasını kaybeden Mutlu Kaya, öldürülen Seda Kurt’un Annesi Bedia Akar, katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer’in öğrencileri adına Revşan Aydınarığ’ın da aralarında bulunduğu isimlerin okuduğu açıklamada şunlar kaydedildi: “1 Temmuz’a kadar haklarımızı, hayatımızı, İstanbul Sözleşmesi’ni savunma mücadelemizi alanlarda, sokaklarda, meydanlarda sürdüreceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, erkek adalet değil, gerçek adaletin uygulandığı, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek hakkımız! Söz konusu olan hayatımız!”

Miting, Deniz Tekin, İstanbul Kadın Orkestrası, Nuray Balı, Rewşan gibi sanatçıların sahne almasının ardından sona erdi.