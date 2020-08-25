Maltepe'de orman yangını
Maltepe Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı.
Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.
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