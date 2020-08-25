Maltepe'de orman yangını

25 Ağustos 2020 Salı, 16:16

Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.



