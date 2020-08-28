Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

AA
28 Ağustos 2020 Cuma, 17:50
Abone Ol google-news

ınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor. 

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.


Video Haberler