Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:04

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.





Bölgede zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da yangın zarara yol açtı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sıçradı. Bölge tamamen dumanla kaplandı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.





Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi, 3 mahalle boşaltıldı.

Alevlerin Antalya-Alanya karayolundaki akaryakıt istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekipler alevlerin akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti.

"GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Manavgat'ta çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından video paylaştı.

Özkan yaptığı paylaşımda, "Bir tarafımız sel diğer tarafımız yangın. Görüntüler korkunç. Geçmiş olsun Manavgat " ifadelerini kullandı.







