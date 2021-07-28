Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun olmak üzere 4 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangın nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı. Yakınlardaki akaryakıt istasyonuna yangının ulaşmaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgede zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da yangın zarara yol açtı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sıçradı. Bölge tamamen dumanla kaplandı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.
Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi, 3 mahalle boşaltıldı.
Alevlerin Antalya-Alanya karayolundaki akaryakıt istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekipler alevlerin akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti.
"GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ"
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Manavgat'ta çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından video paylaştı.
Özkan yaptığı paylaşımda, "Bir tarafımız sel diğer tarafımız yangın. Görüntüler korkunç. Geçmiş olsun Manavgat " ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- Basın toplantısında gergin anlar