Manavgat’ta orman yangını
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler müdahaleye başladı.
Manavgat’a bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisinde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
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