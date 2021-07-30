Manavgat'ta yangın kısmen kontrol altına alındı, tüm gün kül yağdı

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde önceki gün başlayan ve 21 saat sonra kısmen kontrol altına alınan yangında, üç kişi yaşamını yitirdi, 58 yaralının tedavisi sürüyor. Manavgat’ta alevler nedeniyle gökyüzü kızıla döndü, ilçe merkezine tüm gün kül yağdı.

Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesi’ne kadar geldi. Alevlerin ortasında kalan evlerdeki yurttaşları, jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti.

Yangın, Manavgat Şelalesi’ne de 3 kilometre kadar yaklaştı. Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu, kapakların kapatılmasıyla da Manavgat Irmağı’nda su seviyesi düştü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Tedbir amacıyla ilçemizin Karavca, Güzelyalı, Gebece, Saraçlı, Aksaz, Demirciler, Aşağı Işıklar, Bucakşeyhler, Yeniköy mahalleleri tamamen Çeltikçi ve Ulukapı mahallerinde ise bazı evler boşaltıldı” dedi.

Oymapınar Mahallesi’nden Bayram Ali, “Oymapınar’ın girişi ve çıkışı yandı. Baraj gölü kenarındaki evler yandı. Köye girişi kapattılar. Köyün yüzde 90’ı dün geceden tahliye edilmişti ama mahsur kalanlar oldu” diye konuştu.

Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla ifade eden Galip Kara, “Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor” diye konuştu. Geceyi ayakta ve uykusuz geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Güven, evine alevlerin henüz ulaşmadığını ancak ulaşacağı korkusu yaşadığını sözlerine ekledi.

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Manavgat’ta Karaöz Mahallesi’nde 10’dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner’e ait. Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca “Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım” diyerek gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.