7 ilde 21 noktada orman yangını devam ediyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 00:39

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin bilgiler verdi.

42 YANGIN KONTROL ALTINDA, 21 NOKTADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 21 ilde toplam 63 orman yangınının çıktığını aktaran Pakdemirli, bu yangınlardan 42'sini kontrol altına aldıklarını, 21 yangının ise devam ettiğini belirtti.

İşte yangın çıkan illerimizdeki son durum:

Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan dördü devam ediyor.

Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

PAKDEMİRLİ: CANIMIZ YANIYOR

Pakdemirli, paylaşımında, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" ifadelerini kullandı.