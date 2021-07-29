Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat'ta bir yurttaş hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangında bir yurttaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, yangından uzaklaşmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
BAKANDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hayatını kaybeden yurttaş hakkında açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Başımız sağ olsun.
Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Pakdemirli'den gelen açıklamayla birlikte can kaybı dörde yükseldi.
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