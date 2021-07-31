Manavgat'taki yangında iki mahallenin sakinlerinden tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle iki mahallenin sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Manavgat'ta 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada çıkan ve 3 gündür geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle zorlukla sürdürülen çalışmalarda ekipler, yoğun şekilde mücadelesini sürdürüyor.
Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi.
Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazı bölge sakinleri ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor.
Ayrıca ekipler, söndürme çalışmalarında ağır taşıtların ve iş makinelerin yanan alanlara rahat şekilde müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde de uyarılarda bulunuyor.
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