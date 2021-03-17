Manchester City, çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladblach’ı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladblach’ı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Mönchengladbach’ı Almanya’da 2-0 yenen Manchester City, rövanşta da aynı skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin de Bruyne ve 18. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan kaydetti.
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