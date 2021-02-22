Manchester City durdurulamıyor

22 Şubat 2021 Pazartesi, 10:58

Premier Lig’in 25. haftasında Arsenal’i Emirates’de yenen Manchester City en yakın rakibi Manchester United ile 10 puanlık farkı korumayı başardı. Pep Guardiola’nın ekibi 2021’de ligde yer alan takımların tamamından daha fazla maça çıkarken bu maçların tümünü kazandı. Arsenal karşısında aldığı galibiyet ile ligdeki deplasman galibiyeti serisini 11 maça, yenilmezlik serisini ise 25 maça çıkartan City, bu süreçte Liverpool, Tottenham ve Chelsea gibi big six takımlarını mağlup etti. 2021’de ligde oynanan maçlarda Liverpool, Tottenham ve Arsenal toplam 31 puan toplarken Manchester City 33 puan elde ederek üç takımın toplamından daha fazla puana ulaşmış oldu.

"BU KADAR İYİ OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Arsenal maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola 100 puan toplayarak şampiyon oldukları seneden çok daha iyi olduklarını vurgulayarak, ‘’ Bu sefer çok daha iyi durumdayız. Çünkü sezona çok zor bir başlangıç yaptık. İnsanlar bizim galibiyetlerimize bakıyor ve bunun çok kolay olduğunu düşünüyorlar ama ben bu kadar iyi olabileceğimizi düşünmüyordum. Chelsea, Liverpool, Everton ve şimdi de Arsenal, bu dönemde inanılmaz zorlu maçlar kazandık. İnsanlar rekorlar ve zaferler hakkında konuşuyorlar ama bunu yapmak için birçok kez kazanmanız gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

2018/19 sezonunda İngiltere’deki tüm domestik kupaları kazanmayı başaran Pep Guardiola, bu sene de benzer bir başarıyı yakalamayı ihtimali bulunuyor. F.A. Cup’ta çeyrek finalde Everton ile karşılaşacak City, 25 Nisan’da Wembley’de Tottenham ile lig kupası finali oynayacak. Şampiyonlar Ligi’nde ise ikinci turdaki ilk maçını çarşamba günü oynayacak Pep Guardiola’nın ekibi deplasmanda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.