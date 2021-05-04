Manchester City - Paris Saint Germain maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City ile Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek.
İstanbul biletini alacak ilk takım belli oluyor. Manchester City ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadı'nda oynanacak maç 22.00’de başlayacak.
Manchester City menajeri Pep Guardiola genç futbolcu Eric Garica dışında ekskileri olmadığını söyledi.
Paris Saint-Germain’de ise sakatlığı bulunan Kylian Mbappe’nin oynayıp oynayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcu son antrenmanda takımla çalışamadı.
Paris Saint Germain'in hocası Pochettino maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada Mbaappe'nin durumunun belirsiz olduğunu açıklamıştı.
Konuk takımda sakatlığı bulunan Juan Bernat ve kırmızı kart cezalısı Idrissa Gueye forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City-Paris Saint-Germain rövanş maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Silva, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Bruyne, Foden
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Herrera, Parades, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi
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