Manchester City şampiyonluk meşalesini yaktı! | Crystal Palace 0-2 Manchester City

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:04
Manchester City şampiyonluk meşalesini yaktı! | Crystal Palace 0-2 Manchester City
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Lider Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu. Manchester City, Agüero'nun 57 ve Torres'in 59. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.


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