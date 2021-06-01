Manchester City Sergio Ramos için devrede
İspanyol basınının haberine göre Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, Manchester City ile sözleşme imzalayabilir.
Sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos için kulübünden henüz yeni bir teklif gelmedi. İspanyol basını, yıldız oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin de devrede olduğunu yazdı.
ESPN'de yer alan habere göre Manchester City, Sergio Ramos'un durumunu takip ediyor. İngiliz ekibi yıldız futbolcunun Real Madrid'den ayrılması durumunda 2 yıllık bir teklifle oyuncuyu renklerine bağlayacak anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor.
Sergio Ramos son olarak İspanya'nın EURO 2020 kadrosuna alınmamıştı.
İspanyol yıldız, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.
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