Antalyaspor'da yeni başkan, Aziz Çetin oldu

Antalyaspor Kulübü'nde görevinden istifa eden başkan Mustafa Yılmaz'ın yerine Aziz Çetin getirildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:40
Antalyaspor'da yeni başkan, Aziz Çetin oldu
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Süper Lig'i 16. sırada bitiren Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'ın istifası üzerine toplanan yönetim kurulu, Aziz Çetin'i başkanlığa getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır.

Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine,

Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirilmesine,

Başkan Vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel'in Başkan Vekili olarak görev almasına,

Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Karabulut'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir.

Camiamıza ve spor kamuoyuna saygı ile duyurulur."



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