Manchester City’de 2 pozitif vaka!
City’den yapılan açıklamada Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte’de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
Premier Lig ekibi Manchester City’de Aymeric Laporte ve Riyad Mahrez’in koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Premier Lig’in dev ekibi Manchester City’de yapılan korona virüstestlerinin sonucunda iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. City’den yapılan açıklamada Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte’de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
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