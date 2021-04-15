Manchester City'den ayrılan Agüero'ya ilk teklif
Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak olan Sergio Agüero için ilk teklif Juventus'tan geldi.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Juventus, Sergio Agüero'ya resmi teklifi yapan ilk kulüp oldu.
Agüero'nun ismi, son dönemlerde Barcelona ile de anılıyordu.
Çıkan bazı haberlerde, Agüero'nun Messi'nin Barça'daki geleceğinin netleşmesini beklediği de iddia edilmişti.
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