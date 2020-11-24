Manchester City’den Messi’ye 10 yıllık sözleşme
Sezon sonu Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için Manchester City’nin sahibi olan City Football Group’un Arjantinli oyuncuya 10 yıllık sözleşme teklif etmek istediği belirtildi.
Times’da yer alan haberde, City Football Group’un Messi’yi grubun sahip olduğu diğer takımlarda da oynatmak istediği ifade edildi. Manchester City’nin erkek ve kadın futbol takımları haricinde dünyanın birçok farklı ülkesinde takım sahibi olan City Football Group’un Messi’yi elçi olarak kullanmak istediği kaydedildi. 1 Ocak itibariyle diğer takımlarla görüşme yapmaya hak kazanacak Messi’nin, grubun sahibi olduğu New York City’de, Japonya’daki Yokohoma Marinos’da ve Avustralya’daki Melbourne City’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Haberde, Messi’nin emekliliğinden sonra Arjantinli oyuncuya City Football Group’da elçilik görevi teklif edileceği bilgisi yer aldı. Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Manchester City’nin Messi’ye 5 yıllık kontrat teklif edeceği, sözleşmenin 3 yılının Manchester City’de kalan 2 yılın ise City Football Group’un MLS’de sahip olduğu New York City’de geçerli olacağı ifade edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı
Video Haberler
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
- Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı