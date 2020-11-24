Manchester City’den Messi’ye 10 yıllık sözleşme

24 Kasım 2020 Salı, 14:41

Times’da yer alan haberde, City Football Group’un Messi’yi grubun sahip olduğu diğer takımlarda da oynatmak istediği ifade edildi. Manchester City’nin erkek ve kadın futbol takımları haricinde dünyanın birçok farklı ülkesinde takım sahibi olan City Football Group’un Messi’yi elçi olarak kullanmak istediği kaydedildi. 1 Ocak itibariyle diğer takımlarla görüşme yapmaya hak kazanacak Messi’nin, grubun sahibi olduğu New York City’de, Japonya’daki Yokohoma Marinos’da ve Avustralya’daki Melbourne City’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Haberde, Messi’nin emekliliğinden sonra Arjantinli oyuncuya City Football Group’da elçilik görevi teklif edileceği bilgisi yer aldı. Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Manchester City’nin Messi’ye 5 yıllık kontrat teklif edeceği, sözleşmenin 3 yılının Manchester City’de kalan 2 yılın ise City Football Group’un MLS’de sahip olduğu New York City’de geçerli olacağı ifade edilmişti.

