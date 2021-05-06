Manchester United Roma'yı eleyerek finale yükseldi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 23:55

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United evinde 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği Roma'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen finale yükseldi.

Manchester United'in gollerini 39. ve 68. dakikalarda Edinson Cavani kaydederken AS Roma'nın gollerini Dzeko, Cristante ve Zalewski kaydetti.

En son 2017'de UEFA Kupası'nı kazanan Manchester ekibinin finaldeki rakibi Villarreal.