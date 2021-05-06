Manchester United Roma'yı eleyerek finale yükseldi

İngiliz ekibi Manchester United, İtalyan devi Roma'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 23:55
Manchester United Roma'yı eleyerek finale yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United evinde 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği Roma'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen finale yükseldi. 

Manchester United'in gollerini 39. ve 68. dakikalarda Edinson Cavani kaydederken AS Roma'nın gollerini Dzeko, Cristante ve Zalewski kaydetti.

En son 2017'de UEFA Kupası'nı kazanan Manchester ekibinin finaldeki rakibi Villarreal. 


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