Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak
Manchester United'te forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, sezon açılışını kaçıracak.
Manchester ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun geçen haftaki antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı kaydedildi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun ağustos ayındaki Leeds United, Southampton ve Wolverhampton maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- İzmir'de deprem!
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor