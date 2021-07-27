Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak

Manchester United'te forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, sezon açılışını kaçıracak.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 20:39
Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak
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Manchester ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun geçen haftaki antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı kaydedildi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun ağustos ayındaki Leeds United, Southampton ve Wolverhampton maçlarında forma giymesi beklenmiyor.



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