Manchester'da Fernandes krizi

11 Mart 2021 Perşembe, 09:20

Manchester United’ın bu sezon topladığı puanlarda büyük bir pay sahibi olan Bruno Fernandes’in, yönetimin çok daha iyi bir sözleşme teklif etmesine rağmen kulübün transfer politikasını görmeden yeni sözleşmeye imza atmak istemediği belirtildi.

The Sun’da yer alan haberde, geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde takıma katılan Bruno Fernandes’in yeni sözleşme imzalamak için yönetime şartlar sunduğu ifade edildi. Haberde, Portekizli oyuncunun yönetimin gelecek transfer dönemindeki hamlelerini beklediği ve United’ın planlarını öğrenmek istediği kaydedildi. Sporting Lisbon’dan 55 milyon avro karşılığında transfer olan Fernandes, Manchester United’dan haftalık 180 bin sterlin kazanıyor. United’ın yıldız oyuncunun maaşını 200 bin sterline çıkarmak istediği kaydedildi.

YILDIZLAR ARASINDA EN AZ KAZANAN

Takımdaki oyuncularla karşılaştırıldığında diğer yıldız isimlere göre çok az kazanan Bruno Fernandes, Manchester United’ın maaş tablosunda en çok kazanan yedinci oyuncu konumunda yer alıyor. Takımda en fazla maaşı haftalık 375 bin sterlin ile David De Gea kazanırken, İspanyol kaleciyi 290 bin sterlinle Paul Pogba ve 250 bin sterlinle Anthony Martial takip ediyor.

26 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıkan Portekizli oyuncu, bu maçlarda 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Fernandes geçtiğimiz yıl Premier Lig’de Aralık ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış ve bir takvim yılı içerisinde bu ödülü dört kez kazanan ilk futbolcu olmuştu.