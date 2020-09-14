Manda çayı artık kokmuyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:57

Yapılan 2 aylık çalışma ile pompalarla deniz suyu verildi. Yıllardır sorun olan pis koku ve kirlilik proje ile sona erdi.

90 YILLIK SORUN BİTTİ

İzmir’de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu Bayraklı ilçesinde körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı’nda, kirlilik ve taşkınları önlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ekipleri 2 ay önce çalışma başlattı. Belediyenin kendi imkanlarıyla başlayan çalışma ile 600 metre uzunluğundaki Manda Çayı içerisinde 90 yıllık biriken 40 bin ton çamur ekipler tarafından temizlendi.

Çamurların temizlenmesi ardından İZSU ekipleri, ortalama 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardıktan sonra zemine 200-400 kg ağırlıktaki taş bloklar döşedi ve üzerini betonla kapladı. Kirlilik ve koku sorununun çözümü için Manda Çayı’nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruldu. Borularla Manda Çayı’na denizden alınan temiz su dereye bırakıldı.

Bu çalışmalarla birlikte Körfez’e kirlilik ve çamur taşıyan kent merkezindeki derelerin en önemlisi kontrol altına alındı. Artık, pis koku ve kirlilik Manda Çayı’nda tamamen sona ermiş oldu.