Manguel’in yaratıkları!
Drakula ile Kırmızı Başlıklı Kız, Şeytan ile Superman, Sinbad ile Kaptan Nemo, Karagöz ve Hacivat ile Quasimodo… Efsanevi Yaratıklar kitabında Alberto Manguel’in oyunbaz yorumları ve eğlenceli çizimleri eşliğinde yan yana geliyor.
Yapıtlarında okurlarını
mitolojiden, dinler tarihinden, edebiyattan ve popüler kültürden karakterlerle
dolu bir gezintiye çıkaran Alberto Manguel’in bu kişisel koleksiyonunda;
Drakula ile Kırmızı Başlıklı Kız, Şeytan ile Superman, Sinbad ile Kaptan Nemo,
Karagöz ve Hacivat ile Quasimodo yan yana geliyor.
Efsanevi
Yaratıklar kitabı, onlarca
efsanevi yaratığın can buldukları kitap ve efsanelerden dışarıya taşıp başka
kılıklarda yaşamayı nasıl sürdürdüklerini, dünya hakkında her çağda yeni şeyler
söylemeyi nasıl başardıklarını Alberto Manguel’in yaratıcı, oyunbaz yorumları
ve eğlenceli çizimleri eşliğinde keşfetmek için iyi bir fırsat.
Bir kitap
âşığından, unutamadığı karakterlere kelimeler ve resimler yoluyla bir saygı
duruşu.
Efsanevi Yaratıklar / Alberto Manguel / Çeviren: Lale Akalın / Yapı Kredi Yayınları / 192 s.
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