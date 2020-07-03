Manisa Barosu Başkanı Arslan'ın, meslektaşlarının yanına gitmesi polis tarafından engellendi

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:08





Manisa Barosu Başkanı ve baro yöneticilerinin, Meclis önünde bekleyişini sürdüren meslektaşlarının yanına gitmesi polis tarafından engellendi. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan yaptığı açıklamada girişlerinin engellenmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Arslan "Burada bulunmak en doğal hakkımız. Meclise girip komisyonda bulunmak en doğal hakkımız. Ama burada bulunmamıza dahi izin vermiyorlar. Bu tamamen yasadışı, özgürlükleri kısıtlayıcı, anayasaya aykırı bir tavır. Ama biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz" dedi.