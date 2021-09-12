Manisa FK 41 maç sonra üzüldü

12 Eylül 2021 Pazar, 11:12

Geçen sezon TFF 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezona da 3'te 3 yaparak başlayan siyah-beyazlılar yıllar sonra sahayı boynu bükük terk etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ise 1-0 kaybedilen müsabakayı değerlendirdi. Oyunu domine ettiklerini ancak skoru bulamadıklarını ifade eden Özbalta, "Hiç üzgün değilim. Sadece netice alamadığımız için üzgünüm. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın. Üç ihtimalli bir oyun oynuyoruz. Tarihte birçok örneği var. 90 dakika boyunca rakip kaleyi kuşatsan bile yenilgi alabiliyorsun. Ben şu açıdan gururluyum. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. Başarıda asla şımarmalarını istemem ama başarısızlıkta da çok sağlam bir karakter ortaya koymalarını isterim" dedi.