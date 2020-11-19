Manisa FK doludizgin
Geçen sezon aylarca liderlik koltuğunda oturmasına rağmen şampiyonluğu kaybederek Play-Off finalinden de eli boş dönen Manisa Futbol Kulübü, bu sezon yine zirvede başladığı Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz 11 haftada takipçileriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Sergilediği müthiş performansla bileği hiç bükülmeyen, sezon başından beri tek maç hariç rakiplerine puan dahi kaptırmayan Manisa ekibi üst üste 5'inci galibiyetini en yakın takipçisi Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlikle 31 puana ulaşan Manisa FK, ikinci basamağa yerleşen Hekimoğlu Trabzon'a 10 puan fark atarak şimdiden şampiyonluk yarışında dev bir avantaj elde etti.
Siyah-beyazlılar, 2'nci Lig'deki 39 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip konumunda. Manisa FK, 31 puanla 2'nci Lig'in en çok puan toplayan, 36 golle en çok gol atan, 26 averajla en iyi averaja sahip olan takımı olmayı da sürdürüyor. Emin adımlarla tarihinde ilk kez 1'nci Lig'e çıkma hedefine doğru ilerleyen Manisa ekibi, geçen hafta Amed Sportif deplasmanında 4-3'lük galibiyeti 90'ıncı, dün Erzincan deplasmanında ise 3-2'lik galibiyeti 85'inci dakikada attığı gollerle kurtararak puan kaybına kolay razı olmayacağını da kanıtladı. Herkesin golcü olduğu takımda geride kalan 11 maçta Zahit 7, Nizamettin 6, Erhan ve Serdar 5'er, Sertaç 4 golle galibiyetlere katkı yaptı.
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