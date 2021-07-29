Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.

(İHA)
29 Temmuz 2021 Perşembe, 22:39
Manisa'da orman yangını
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.

Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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