Manisa'da orman yangını

29 Temmuz 2021 Perşembe, 22:39

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.

Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.