Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.
Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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