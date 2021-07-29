Mersin'de orman yangınları: İki çoban kayıp, bir kişi gözaltında

29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:10

Mersin’de dün akşam saatlerinden üç ayrı bölgede başlayan orman yangınları, rüzgârın da etkisiyle devam ediyor. Ekipler, üç yerde çıkan yangınlara müdahalede güçlükler yaşarken Mersin-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı. Antalya yönüne giden araçlar, Taşucu’ndan Mersin yönüne geri döndürülüyor.

15 EVDE ZARAR VAR

Silifke ilçesine bağlı Yapal ve Işıklı köylerinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını bir anda büyüdü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürekli yön değiştiren alevler, Yapal köyünü önemli derecede etkiledi. Yapal köyünde alevler arasında kalan 15 evde büyük hasar meydana geldi. Bunun üzerine köy tamamen boşaltıldı.

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü ve mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangınları söndürme çalışmalarını sürdürürken vatandaşların bekleyişleri sürüyor. Evlerin tamamen boşaltıldığı Yapal köyünde karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

IŞIKLI TEHDİT ALTINDA

Bu arada Silifke ilçesine bağlı Yapal köyünün üst tarafında yer alan Işıklı köyü ise devam eden ve yerleşim kesimine yaklaşan orman yangını nedeniyle tehdit altına girdi. Köyün üst tarafında dağlık arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yön değiştirerek ekili alan ve seralarda büyük zarara yol açtı. Alevlerin evlere sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.





BOĞSAK ALEVLERE TESLİM OLDU

Silifke'ye bağlı Nato Limanı’nın da yer aldığı Boğsak İncekum kesimindeki orman yangını da sürüyor. Boğsak mahallesinin üst kesimlerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, yerleşim kesimini de tehdit ediyor. Orman ve Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden takviye olarak gelen ekipler, yangınlara müdahalede bulunuyor. Eşsiz koyu ve denizi ile ünlü Boğsak’ta bulunan kamp mekânları, pansiyon ve moteller tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 ÇOBAN KAYIP, 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Mersin’deki orman yangınlarıyla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Aydıncık Soğuksu kesiminde çıkan orman yangınında iki çobanın kayıp olduğu öğrenildi. Evlerin boşaltıldığı Yapal köyünde ise jandarma ekiplerince bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.