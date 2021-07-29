Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 18:38

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılı Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.