Manisa’daki orman yangını tamamen söndürüldü
Manisa’nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, tamamen söndürüldü. 14 adet arozöz, 3 dozer ve 4 su tankerinin müdahale ettiği yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kula ilçesinin Hayallı Mahallesi’nde başlamıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. İhbar üzerine bölgeye 14 adet arozöz ve 3 dozer sevk edildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Mahalle halkının da seferber olduğu yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.
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