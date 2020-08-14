Manisa'da raylara giren TIR, ikiye ayrıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak raylara giren ve çekici bölümü kopan TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Muharrem Ali D'nin (29) kullandığı 42 ABY 109 plakalı TIR, Manisa - Turgutlu çevre yolunda iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Şarampolü de aşan TIR, yol kenarındaki tren raylarına girdi.
Kazada tırın sürücü kabininin de bulunduğu çekici bölümü, dorseden ayrılarak rayların üzerine yuvarlandı. Hafif şekilde yaralanan Muharrem Ali D, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre durdurulan tren seferlerine tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından devam edildi.
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