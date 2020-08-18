Manisa'da yurttaşın su faturası isyanı: 50 lira bandında gelen faturalar 250 liraya çıktı

18 Ağustos 2020 Salı, 16:39

Salihli'de MASKİ şubesi önünde yapılan eyleme Salihli CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, partililer ve çevre halkı katıldı. Basın açıklamasını okuyan Namver, Manisa genelinde su faturaları üzerinden yapılan soyguna dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, "Pandemi süreci ile birlikte yaşanan hastalığa, işsizliğe, geçim sıkıntısına bir de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu su zamları eklendi. Manisa halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı ikinci suyunu kullanmaktadır. Parasını kendimizin yatırdığı, suyu kendimizin yüklediği kartlı sayaç sisteminde sayacımızın nerede olduğunu dahi bilmeyen MASKİ yönetimi sayaç bakım bedeli altında faturaları kabartmaya devam ediyor" dedi.

SUYA FAHİŞ ZAM YAPILDI



MASKİ yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e seslenen Namver şu ifadeleri kullandı: "Yerel seçimlerden önce vatandaştan oy alabilmek için "Suya zam yapmayacağız" diyen MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün "Almadan vermek Allah'a mahsustur" dedi ve halkın aklıyla alay ederek suya fahiş fiyatlar zam yaptı. MASKİ yönetimi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e suya yapılan zamların geri çekilmesini, faturalara eklenen bin bir çeşit verginin kaldırılmasını, seçimden önce verdiği sözü tutmasını talep ediyoruz."